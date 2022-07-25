ОЙО (Республика Конго), 25 июл — ПРАЙМ. В документах о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна нет ничего, что запрещало бы Москве продолжить спецоперацию, нанося удары по военным объектам, не вызывает удивления, что позицию РФ на Западе искажают, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров заявил об отсутствии препятствий для экспорта зерна из Одессы

"Наши западные коллеги, в принципе, уже поднаторели в способности преподносить любую новость искаженно, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против РФ, что меня уже ничего не удивляет", — сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго в ответ на просьбу прокомментировать оценки на Западе российского удара по украинскому кораблю в порту Одессы.

"Если говорить про эпизод, который вы упомянули и который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", — подчеркнул Лавров.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".