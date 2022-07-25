МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Денис Мантуров вошел в наблюдательные советы "Роскосмоса" и "Росатома", следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации. Мантуров будет курировать технологический и атомный надзор

Отмечается, что Мантуров станет председателем набсовета "Роскосмоса". Ранее занимавший этот пост бывший вице-премьер Юрий Борисов, назначенный гендиректором "Роскосмоса", останется в набсовете, но будет лишь его членом, а не председателем.

Кроме того, Мантуров становится председателем набсовета "Ростеха" и председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований вместо ранее занимавшего этот пост Дмитрия Рогозина.

Этим же указом Борисов исключен из комиссии по экспортному контролю, комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества и совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Также Борисов как гендиректор "Роскосмоса" становится спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

Наблюдательный совет является высшим органом управления госкорпорациями.