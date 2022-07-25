Джонсон не хочет уходить с поста лидера тори до следующих выборов
Джонсон заявил, что не хочет уходить в отставку с поста лидера консерваторов до следующих выборов
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Объявивший о намерении уйти в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в частном разговоре, что не хочет уходить с поста лидера Консервативной партии до следующих выборов, сообщает газета Telegraph.
Отмечается, что Джонсон в разговоре с членом палаты лордов и донором тори лордом Краддасом сказал, что "стер бы все", что мешает ему оставаться премьер-министром.
"Он хочет продолжать, чтобы закончить работу. Он хочет бороться на следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии… Он также сказал, что, если бы выборы проводились завтра и он бы был лидером Консервативной партии, он бы победил на выборах, и я с ним согласился", — рассказал лорд Краддас газете.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
https://1prime.ru/News/20220725/837602136.html
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