МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Счетная палата РФ не против прогрессивной шкалы НДФЛ как таковой, но новые законодательные инициативы в этой сфере рассматривает с точки зрения последствий для бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе контрольного ведомства. Счетная палата не поддержала повышение НДФЛ до 18% для некоторых россиян

Счетная палата дала отрицательное заключение на законопроект о повышении НДФЛ до 18% для доходов граждан свыше 50 миллионов рублей в год. Внесшие документ в Госдуму депутаты из фракции "Справедливая Россия – За правду" декларировали его целью "снижение социального неравенства и уровня бедности за счет перераспределяемых путем дополнительного налогообложения сумм налога". Сейчас стандартная ставка налога составляет 13%, а для доходов свыше 5 миллионов рублей в год — 15%.

"В целом Счетная палата не против прогрессивной шкалы, тем более что с 1 января 2021 года она введена для доходов, превышающих 5 миллионов рублей. Согласно закону о Счетной палате, мы рассматриваем законопроекты с точки зрения последствий для бюджета, в силу чего в первую очередь обращаем внимание именно на эти вопросы", — сказано в сообщении ведомства.

Счетная палата также указала, что авторы законопроекта никак не обосновали пороговое значение, которое предложили в размере 50 миллионов рублей, и ставку в 18%.

Счетная палата обращает внимание, что действующая ставка НДФЛ в 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей в год "применяется непродолжительный период времени — с 1 января 2021 года". По оценке ведомства, принятие обоснованного решения о дальнейшем развитии прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц возможно после анализа правоприменительной практики в среднесрочной перспективе.