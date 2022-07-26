МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе завершили торги во вторник ростом на 20%, почти до 2240 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ впервые с марта превысили 2100 долларов

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию вторника у отметки чуть выше 1890 долларов за тысячу кубометров (+1,5% к расчетной цене понедельника — 1862,7 доллара) и через несколько минут немного снизились, примерно до 1875 долларов (+0,7%). Затем котировки ускорили темпы роста, в первый час торгов — к 9.40 мск — перешагнули порог в 1900 долларов за тысячу кубометров, к полудню превысили 2000 долларов, а к вечеру, незадолго до закрытия, преодолели отметку в 2100 долларов. Последние фьючерсные контракты торговались почти по 2239,4 доллара, что стало максимумом торгов (+20,2%).

Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку" — с 27 июля до не более чем 33 миллионов кубометров в сутки (20% от номинальной мощности магистрали).

Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем 1742 доллара за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.