МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Рубль днем в среду уверенно растет на фоне фиксации прибыли игроками после четырех торговых сессий падения, объем торгов китайским юанем остается большим.

ОБНОВИМ

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.50 мск падал на 1,06 рубля, до 59,49 рубля, евро — на 1,53 рубля, до 60,15 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 28 копеек, до 8,92 рубля, а объем торгов им составлял 54,9 миллиарда рублей против 48,8 миллиарда по евро и 89,6 миллиарда по доллару. Пляска на костях евро: кто толкает доллар вверх и куда бежать из Америки

Доллар падает к рублю на 1,7%, евро – на 2,3%, а юань – на 3%. Данные по динамике курса и объема подтверждают рост спроса на китайскую валюту.

Рублевая цена нефти составляет около 6 тысяч за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТ ПАДЕНИЕ

Курс российской валюты после четырех сессий падения корректируется вверх. Вероятно, спекулятивный спрос на иностранную валюту, вызванный ожиданием возобновления ее покупок в рамках нового бюджетного правила, временно исчерпал себя, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Поскольку от властей не поступало каких-то сигналов о готовности его (бюджетного правила — ред.) параметров, многие решили зафиксировать прибыль, продавая валюту за рубли", — добавляет он.

При этом спекулянтам есть, какую прибыль фиксировать. Так, за предыдущие четыре сессии на Московской бирже доллар максимально подскакивал к уровню закрытия среды, 20 июля, более чем на 6 рублей (+11%), евро – на 5,6 рубля (+10%), юань – на 1,09 рубля (+13,3%).

Кроме того, текущие курсовые уровни привлекли экспортеров, которым в четверг предстоит уплата НДД и налога на прибыль в объеме 0,7 триллиона рублей, и они продают валюту, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

Со стороны геополитики позитивным для рублевых активов является начало работы координационного центра по наблюдению за выполнением "продуктовой сделки" по поставкам российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

Стоимость нефти прибавляет днем 1% — до 100,5 доллара за баррель сорта Brent, добавляя поддержки рублю. Инвесторы ожидают выхода данных о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 июля. Аналитики полагают, что показатель снизился на миллион баррелей и достиг 425,6 миллиона баррелей.

Между тем индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падает на 0,2%, ниже 107 пунктов, сигнализируя о повышении спроса на риск.

Евро на форексе повышается днем на 0,33% до 1,0147 доллара.

ПРОГНОЗЫ

Пока ожидается стабилизация курса доллара около 60 рублей, оценивает Попов из SberCIB Investment Research. Эксперт назвал валюты, которые помогут пережить грядущий откат рубля

"До конца недели он мог бы опуститься до 55-57 рублей. На глобальном рынке в центре внимания будет сегодняшнее заседание Федеральной резервной системы США. Регулятор, скорее всего, вновь повысит ставку на 0,75 процентного пункта на фоне крайне высокой инфляции в США. Более значительное повышение маловероятно ввиду все более явных признаков надвигающейся рецессии в США", — добавляет он.

Если риторика американского финрегулятора не будет слишком жесткой, а ставку повысят на ожидаемые 0,75 процентного пункта, рисковые инструменты способны продолжить рост, что окажет поддержку и рублевым активам, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Баланс фундаментальных факторов для рубля, как минимум в перспективе ближайших пары месяцев, по-прежнему на стороне сильного рубля, считают аналитики Райффайзенбанка. В качестве позитивных факторов в первую очередь выступает высокий текущий счет: экспортная выручка растет на фоне сохранения высоких цен на газ и нефть, тогда как импорт, судя по всему, продолжает оставаться подавленным, отмечают аналитики.

"Существенным фактором поддержки продолжают выступать и жесткие валютные ограничения (не допускающие выход нерезидентов из российских активов, а также запрещающие операции с рублем для нерезидентов на локальном рынке). Стоит отметить, что отсутствие интервенций по бюджетному правилу на рынке также дает рублю потенциал для укрепления. При этом ликвидности локального рынка валют дружественных стран пока недостаточно для регулярного проведения таких операций в значительном объеме", — считают в Райффайзенбанке.

Факторы, которые могли бы сыграть против рубля, начнут в большей степени проявляться к концу года, считают аналитики.

"Главный из них – естественное сокращение торгового баланса. Просадка экспорта будет происходить, в частности на фоне введения европейского эмбарго на российскую нефть (и вероятного расширения дисконта Urals к Brent). Кроме того, более активно будет восстанавливаться и импорт по мере улучшения возможностей поставок из дружественных стран и решения части проблем с логистикой. Тем не менее, это не приведет к резкому и устойчивому (выше 70 рублей за доллар) ослаблению рубля до конца года", — считают в Райффайзенбанке.