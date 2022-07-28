ПАРИЖ, 28 июл — ПРАЙМ. Убытки французской государственной энергогенерирующей компании EDF, которую власти Франции планируют национализировать, составили 5,3 млрд евро в первом полугодии, сообщается в отчете компании, опубликованном в четверг. TotalEnergies сообщила о двукратном росте чистой прибыли

Это рекордные финансовые потери для корпорации, отмечается в тексте документа.

"Результаты первого полугодия отражают трудности в производстве атомной энергии во Франции и в меньшей степени – производстве гидроэлектроэнергии, а также являются следствием введенных в 2022 ограничений на стоимость электроэнергии", – отметил генеральный директор корпорации Жан-Бернар Леви.

EDF предстоит масштабная работа по ремонту 12 атомных реакторов, которые были выведены из эксплуатации из-за обнаружения коррозии на сварных швах, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения реакторов. 18 других реакторов были остановлены из-за плановых профилактических работ.

В начале июля премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что французское государство увеличит свою долю в энергетической компании EDF до 100%. Она объяснила это решение тем, что чрезвычайная климатическая ситуация требует радикальных решений и что Франция должна обеспечить свой энергетический суверенитет на фоне конфликта на Украине. Австрийская OMV не верит в полное прекращение поставок российского газа

Правительство Франции готово потратить на национализацию крупнейшей в стране энергетической компании 9,7 миллиарда евро.

Electricite de France (EDF) — крупнейшая французская государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций. Она управляет 56 энергоблоками АЭС, обеспечивая электроснабжение 25 млн домов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.