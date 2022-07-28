БЕЛГРАД, 28 июл — ПРАЙМ. Снижение уровня воды в Дунае из-за аномальной жары создало проблемы для транспортировки угля, сообщил президент Сербии Александр Вучич. Казахстан хочет временно запретить вывоз угля автотранспортом

"Потому что уже есть проблемы с водоснабжением из-за засухи… Баржи не могут нам доставлять уголь, потому что глубина Дуная снизилась на 1,7-1,8 метров… Миллион проблем, это создает трудности в производстве электроэнергии, в водоснабжении", — рассказал он.

Президент подчеркнул, что проблема обостряется в связи с тем, что рекордные температуры вынуждают людей чаще включать кондиционеры, что приводит к росту энергопотребления. Это вынуждает Сербию импортировать электричество.

При этом добыча угля внутри страны снизится в ближайшее время из-за технических причин, сообщил политик.

На днях европейский регион накрыла аномально жаркая погода. В некоторых странах температура прогрелась до 40 градусов по Цельсию. Жара стала причиной пожаров в Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии.