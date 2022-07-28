МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. В России наблюдается тревожная динамика числа заражений коронавирусом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вирусолог объяснил, когда настанет пик роста заболеваемости COVID-19

"Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается", — сообщил он журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что россияне могут сами предпринимать меры профилактики, чтобы обезопасить себя от заражения, в том числе носить маски.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили более 11,5 тысячи новых случаев COVID-19, госпитализировали почти 1,5 тысячи человек, 41 пациент скончался.