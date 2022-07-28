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В Кремле назвали динамику заболеваемости коронавирусом тревожной
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В России наблюдается тревожная динамика числа заражений коронавирусом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Цифры действительно растут. Видим, что кривая... ПРАЙМ, 28.07.2022
новости, россия, дмитрий песков, пандемия, covid-19
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. В России наблюдается тревожная динамика числа заражений коронавирусом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается", — сообщил он журналистам.
Представитель Кремля подчеркнул, что россияне могут сами предпринимать меры профилактики, чтобы обезопасить себя от заражения, в том числе носить маски.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили более 11,5 тысячи новых случаев COVID-19, госпитализировали почти 1,5 тысячи человек, 41 пациент скончался.