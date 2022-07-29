МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. В последние годы Германия занимала доминирующее положение в сообществе государств Евросоюза как по моральному, так и по экономическому аспекту. Но сейчас, пишет обозреватель агентства Bloomberg Мария Тадео, Берлин свой авторитет на континенте. Названа настоящая цена доллара

Последние десять лет Германия руководила и играла роль соглядатая для более слабых экономик стран Южной Европы. Но энергетический кризис нарушил это положение вещей, отмечает автор статьи.

Понятие "Германии виднее" подходит к концу, пишет Bloomberg.

Зависимость от России, в которой находится экономика Германии, открыла недостатки экономической модели главного ВВП Европы. В основе успешности страны лежит высокоинтенсивная промышленность, работающая на дешевом газе, поставляемом Россией по трубопроводам. Как поясняет Тадео, испытывала зависимость от Кремля и политическая элита РФГ. Журналист добавляет, что в то время как политики РФГ пытаются справиться с экономическим потрясением, южные страны ЕС становятся более напористыми в отстаивании своих интересов.

"Это не месть за годы жесткой экономии под руководством Германии, а перекалибровка сил, которая в конечном итоге может привести к оздоровлению ЕС", — считает журналист.

Она приводит в доказательство своей позиции ситуацию с Испанией и и министром по вопросам энергетики Терезой Рибера. Южноевропейская страна еще раньше активно вкладывалась в возобновляемые виды энергоносителей и практически не имела отношений с энергорынком России. Поэтому сейчас, когда Еврокомиссия требует от всех стран сократить газопотребление на 15%, Испания, которая "жила по средствам", будет сокращать свое газопотребление только на 7%.