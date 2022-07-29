МОСКВА, 29 июля — ПРАЙМ. В пятницу японская иена может закончить месяц самым сильным ростом против доллара США почти за три года на фоне опасений относительно американской экономики, которые спровоцировали резкое снижение доходности в США и заставили инвесторов закрывать многочисленные короткие позиции на продажу японской валюты, сообщило агентство Reuters. Названа настоящая цена доллара

После роста в четверг на азиатской сессии иена поднималась против доллара США примерно на 1%. С начала июля она выросла на 2%, и достигала максимума за шесть недель на уровне 132,76 иены за доллар.

Динамика иены часто зависит от доходности казначейских облигаций США, особенно десятилетних. В связи с ее большим отрывом от доходности в Японии американские облигации привлекательными для японских инвесторов, и другие инвесторы в этих условиях продают иены за доллары.

В июле этот разрыв сократился примерно на 30 базисных пунктов, что стало самой существенной коррекцией с марта 2020 года, обусловленной ростом цен казначейских облигаций на признаках замедления американской экономики и повышения ставки ФРС.

Вышедшие в четверг данные показали сокращение ВВП США во 2-м квартале, а в среду ФРС просигнализировала о том, что замедление роста экономики может замедлить повышение процентных ставок.

"Слабые данные по ВВП заставляют инвесторов думать, что ФРС не сможет повышать ставки слишком быстро, — сказал стратег-аналитик Mizuho Securities Масафуми Ямамото. — Некоторые трейдеры сокращают короткие позиции по иене, потому что риск повышения ставок (ФРС) стал менее существенным".

Против евро иена может закрыть месяц самым сильным ростом за шесть лет. На этой неделе евро растет против доллара США, но с начала месяца пара потеряла 2,6%. Следующим испытанием для нее станут выходящие в 09.00 по Гринвичу данные по ВВП еврозоны.

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась с ростом на 0,2%, по 1,0214, но на уровне 1,0278 ее ждет сильное сопротивление. Reuters: центробанк Японии подтвердил необходимость сохранять низкие ставки

Экономисты проигнорируют квартальный рост ВВП еврозоны во 2-м квартале всего на 0,2%. На фоне высокой инфляции и растущих цен на энергоносители это окажет сильное давление на евро.

"Валютные рынки дают инвесторам одну из возможностей делать ставки на рецессию в Европе, — считают аналитики Schroders. — Вероятность структурной стагфляции будет высока, если нормирование потребления газа станет реальностью. Вероятность такого сценария в последние недели оказывает давление на евро".

В пятницу доллар США ослаб и против большинства других валют, а индекс доллара, видимо, завершит снижением вторую неделю подряд. На момент написания статьи он находился на 0,2% ниже уровня закрытия четверга, на минимуме с 5 июля 105,810. Это помогло валютам Австралии и Новой Зеландии подняться до максимумов за несколько недель. Пара австралийский доллар/доллар США достигла 6-недельного максимума 0,7018, а пара новозеландский доллар/доллар США — одномесячного максимума 0,6320.

На следующую неделю запланировано заседание Резервного банка Австралии. После выхода в среду менее сильных, чем ожидалась, данных по инфляции инвесторы с большей вероятностью ожидают повышения ключевой ставки РБА на 50 базисных пунктов, чем на 75.

Пара британский фунт/доллар США торговалась без изменений, на одномесячном максимуме 1,2203, и, по всей вероятности, закончит неделю и месяц ростом. Банк Англии также проведет заседание на следующей неделе. Ожидается, что он повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов.

Биткоин, видимо, по итогам месяца покажет самый сильный рост с октября. На момент написания статьи он торговался на уровне закрытия четверга 23 905 долларов, но на 20% выше уровня закрытия июня.