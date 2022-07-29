МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Полпред президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дали старт монтажу крупнейшего пролетного строения дороги "Обход Тольятти", входящей в состав международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай", сообщила пресс-служба правительства региона.

"Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверили ход строительства автомобильной дороги "Обход Тольятти", которая входит в состав международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай". Здесь полпред и глава региона дали старт важнейшему этапу работ — надвижке на одном из крупнейших путепроводов в составе дороги", — говорится в сообщении.

Монтаж пролетного строения методом надвижки на путепроводе начался на участке дороги в 3,5 километрах от трассы М-5 в районе села Зеленовка Ставропольского района, это будет уникальное сооружение по своей конструкции. Путепровод возведут над коммуникациями завода "Тольяттиазот" и железнодорожными путями.

По данным пресс-службы, трасса "Обход Тольятти" с мостом через Волгу общей протяженностью 100 километров является самым крупным проектом в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства.

"Сейчас все предприятия, экспортировавшие свои товары, столкнулись с необходимостью выстраивания новых логистических цепочек, с поиском выхода на азиатские рынки, в том числе Китая. Конечно, без развитой транспортной инфраструктуры сделать это невозможно. Поэтому трасса имеет стратегическое значение для Самарской области и всей страны. Важно, что с ее запуском появятся новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест", — цитирует Комарова пресс-служба.

Работы на объекте ведутся согласно графику за счет стабильного финансирования, которое удалось обеспечить благодаря поддержке проекта со стороны правительства РФ и системной работе властей Самарской области во главе с губернатором Азаровым.

"Эта дорога нужна стране, особенно в нынешних условиях, ведь она является частью магистрального транспортного пути в Китай. Регион взял на себя ответственность. И как верно мы поступили, что начали этот проект. На объекте используются уникальные методы производства работ и технологические подходы, которые еще нигде не реализовывались", — приводит пресс-служб слова Азарова.