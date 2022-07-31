БЕЛГРАД, 31 июл — ПРАЙМ. Полиция самопровозглашенной республики Косово в эту полночь инициирует проведения операции на севере края и заблокирует въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей местных сербов на номера "Республики Косово", заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире", — заявил Вучич в обращении к гражданам в воскресенье.

Глава МИД Сербии Никола Селакович сообщил накануне, что власти самопровозглашенной республики Косово планируют с 1 августа новыми шагами по отмене документов и автомобильных номеров, выданных руководством Сербии устроить "ад" для косовских сербов. Правительство самопровозглашенного Косово сообщило накануне, что на подконтрольной ему территории с понедельника перестают действовать выданные властями Сербии документы, их владельцам будет выдаваться временная справка на въезде. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS "Республика Косово".

Национальное телевидение Сербии сообщило, что в ночь на воскресенье в районе Зубин-Поток на севере Косово полиция самопровозглашенной республики задержала двух молодых сербов в майках с надписью "Нет сдаче! (подразумевается Косово — ред.)" и потребовала снять и разорвать эти майки.

"Они заранее отправили свои подразделения с 21 тонной топлива и всем остальным на административные пункты перехода "Ярине" и "Брняк" с намерением остановить всех, кто имеет сербские личные документы. В то же время (будет — ред.) начало операции, которая должна стартовать сегодня в полночь и убеждение сербов отказать от номеров "КМ", выданных в Косовска-Митровице", — указал сербский лидер.

Вучич заявил в четверг, что власти самопровозглашенной республики своими планами по запрету выданных руководством Сербии косовским сербам автомобильных номеров хотят вызвать кризис и создать проблемы в крае.

Косовский "премьер" Альбин Курти 4 июля призвал живущих в крае сербов перерегистрировать свои автомобили на документы непризнанного государства до 30 сентября "ради верховенства закона". По словам Курти, чтобы облегчить процедуру, автомобили не будут подвергнуты дополнительной таможенной процедуре. Он назвал это большими уступками, учитывая, что таможенный сбор за автомобиль в среднем составляет около 5 тысяч евро, также в ходе регистрации не будет требоваться прохождение техосмотра, а муниципалитеты могут отказаться от 10 евро таксы.

Со своей стороны, власти Сербии не признают номера RKS на своей территории. По двустороннему соглашению, достигнутому осенью 2021 года, на въезде со стороны косовских КПП указанную символику заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами "КМ".

Власти самопровозглашенной республики Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автомобильными номерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.