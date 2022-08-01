МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Новые нормативы обязательных резервов для банков вводятся в понедельник, кредитные организации должны применять их начиная с регулирования размера обязательных резервов за август текущего года.

Теперь по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций нормативы будут больше на 1 процентный пункт — до 3%.

Нормативы для всех категорий резервируемых обязательств в иностранной валюте вырастают на 1 процентный пункт для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией, а для небанковских кредитных организаций на 3 процентных пункта — до 5%.

В то же время, нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в российской валюте для банков с базовой лицензией сохранятся на прежнем уровне.

В дальнейшем планируется продолжить поэтапное повышение нормативов обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях.

Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций: в январе 2023 года они вырастут до 4%, в июне 2023 года — до 5%. То же планируется и для нормативов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте для всех кредитных организаций: в январе 2023 они вырастут до 7%, в июне 2023 года — до 8%.

При этом, иные нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с базовой лицензией планируется оставить без изменения.