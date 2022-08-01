МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Австрия начнет заполнение подземного газового хранилища "Хайдах", в котором ранее участвовал "Газпром”.

В начале июня канцлер Карл Нехаммер сообщил, что Австрия разработала юридические условия для передачи газохранилища "Газпрома" в Хайдахе другому поставщику в случае отказа компании заполнять его топливом. В июле в Австрии вступил в силу закон, согласно которому забронированные мощности в случае их систематического неиспользования должны быть переданы другим компаниям.

Сразу после тех заявлений "Газпром" указал, что владеет сейчас в хранилище всего 11,11%, а контрольный пакет в 55,55% находится под управлением Германии. Это произошло вследствие того, что в конце марта "Газпром" перестал владеть Gazprom Germania, а власти ФРГ в начале апреля взяли ее под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.

По словам министра энергетики Леоноре Гевесслер, австрийское правительство еще до конца этого года собирается соединить свои газовые сети с "Хайдахом". Канцлер Нехаммер на минувшей неделе анонсировал, что правительство впервые создаст государственный резерв газа, которого в случае крайней необходимости хватит примерно на три месяца. Важная часть этого резерва с 1 августа будет накапливаться именно в газохранилище "Хайдах", подчеркнул он.

ПХГ "Хайдах", находящееся вблизи австрийского Зальцбурга, является важным для обеспечения юга Германии газовым хабом. Министр экономики Баварии Хуберт Айвангер 25 июля заявил, что с пониманием относится к тому, что Австрия хочет подключиться к находящемуся на австрийской земле, но питавшему ранее исключительно Баварию газовому хранилищу "Хайдах".