Министр транспорта земли Баден-Вюртемберг Херманн призвал Запад прекратить демонизацию России
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Глава транспортного ведомства немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн в беседе с журналом Compact призвал страны Запада прекратить демонизацию России.
По мнению политика, США, как и остальные страны Североатлантического альянса (НАТО), в том числе Германия, Франция и Великобритания, отстаивали свои интересы и для этого вступали в военные конфликты. Они нарушали нормы международного права, вторгаясь на территорию Югославии, в Косово, Афганистан и два раза — в Ирак.
"Американские вторжения вместо мира и демократии приносили в основном разрушения", — добавил он.
Херманн также считает, что страны Запада вполне могли после окончания холодной войны выстроить с Москвой новую архитектуру безопасности. Однако Североатлантический альянс предпочел политику расширения своего военного блока на восток.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. Ранее российском МИД заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/News/20220801/837660491.html
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