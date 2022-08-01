Экспорт российских металлургов сократился на 20% во втором квартале
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. ЭКСПОРТ РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛСЯ НА 20% — МАНТУРОВ
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. ЭКСПОРТ РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛСЯ НА 20% — МАНТУРОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/News/20220801/837661513.html
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