МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о словах президента США Джо Байдена про переговоры по СНВ, напомнил про свою запись о том, что "США приползут с темой стратегической безопасности", и заявил, что они "приползли". Вступило в силу соглашение о продлении договора по СНВ

"Чуть больше месяца назад я написал, что для американцев крайне важны вопросы стратегической безопасности, которые без нас решить невозможно. И они приползут с этой темой. Ну вот. Приползли", — написал он в своем Telegram-канале.

"Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году", — отметил Медведев.

Дмитрий Медведев также скептически отреагировал на предложение США вернуться к продлению ДСНВ.

"Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим", — написал он.

Ситуация сейчас гораздо хуже времен холодной войны, Россия в этом не виновата, заявил Медведев.

"Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты", — написал он в своем Telegram-канале.

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова оперативно обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году.

Ранее Медведев говорил РИА Новости, что США должны оценить необходимость диалога по стратегическим вооружениям по-настоящему и попросить о нём на всех улицах и в подворотнях: "пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом".