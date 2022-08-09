АНКАРА, 9 авг — ПРАЙМ. Два сухогруза с сельхозпродукцией покинут порт украинский Черноморск во вторник, заявили в министерстве национальной обороны Турции.
Сообщается, что сегодня утром cудно OCEAN LION выйдет под флагом Либерии с 64 тысячи 720 тонн кукурузы в Южную Корею, судно под турецким флагом RAHMİ YAĞCI также отправилось, чтобы доставить из Черноморска в Стамбул 5300 тонн подсолнуха, указало ведомство в Twitter.
https://1prime.ru/News/20220809/837734911.html
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