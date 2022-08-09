МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 104,78 доллара за баррель с прежних 104,05 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. BofA: введение потолка цен на российскую нефть поднимет цены на Brent

EIA при этом повысило прогноз средней цены Brent на будущий год — до 95,13 доллара за баррель с 93,75 доллара.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2022 год был ухудшен — до 98,71 доллара за баррель с июльской оценки в 98,79 доллара, на 2023 год прогноз был также понижен — до 89,13 доллара с 89,75 доллара за баррель.

Кроме того, минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день — до 11,86 миллиона, а на следующий год — на 70 тысяч баррелей, до 12,7 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

В июле минэнерго понизило прогноз на текущий год на 10 тысяч баррелей в день — до 11,91 миллиона, а на 2023 год — на 200 тысяч баррелей, до 12,77 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Оценка добычи нефти в США в 2021 году повышена до 11,25 миллиона баррелей в день с 11,19 миллиона баррелей в день.

Более того, минэнерго США немного понизило прогнозы по спросу на нефть в мире: в 2022 году он может составить 99,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с ранее прогнозируемыми 99,6 миллиона баррелей, а в 2023 году — 101,5 миллиона баррелей против 101,4 миллиона, ожидаемых ранее, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

"Мы прогнозируем, что в течение 2022 года мировое потребление нефти составит в среднем 99,4 миллиона баррелей в сутки, что на 2,1 миллиона больше, чем в 2021 году. Мы ожидаем, что в 2023 году мировое потребление нефти увеличится еще на 2,1 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 101,5 миллиона", — сообщается в докладе.

В июле минэнерго США ожидало, что потребление нефти в 2022 году составит 99,6 миллиона баррелей в сутки, а в 2023 году — 101,6 миллиона. Таким образом, в этом месяце ведомство понизило прогнозы на 200 и 100 тысяч баррелей соответственно

Кроме того, уточняется, что, по оценкам министерства, в июле текущего года в мире потреблялось 98,8 миллиона баррелей нефти в сутки, что в годовом выражении больше на 0,9 миллиона баррелей.