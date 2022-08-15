МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в приближении закрытия торгов понедельника впервые с 8 марта превысили отметку в 2400 долларов за тысячу кубометров, растут более чем на 10%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Молдовагазу" разрешили рассчитаться за газ до 30 сентября

Пока ценовой минимум фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) составляет 2181,2 доллара (+0,4% к расчетной цене накануне — 2173,8 доллара), максимум — 2407,6 доллара (+10,8%).

Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его возникновение с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.

Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, в июле подскочила почти на 50% — до примерно 1805 долларов за тысячу кубометров со 1180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.