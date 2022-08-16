Из украинских портов вышли пять судов с сельхозпродукцией
Минобороны Турции: пять судов с зерном вышли из украинских портов во вторник
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АНКАРА, 16 авг — ПРАЙМ. Пять судов с украинской сельхозпродукцией вышли из портов и направляются в Стамбул в рамках "продуктовой сделки", сообщило минобороны Турции.
"Из украинских портов с грузом кукурузы и пшеницы вышли пять судов, два — из Южного и три из Черноморска. Кроме того, сегодня Совместный координационный центр проинспектирует четыре суда, которые отправятся в украинские порты", — заявили в ведомстве.
Многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна были подписаны в Стамбуле 22 июля. Заключенная представителями России, Турции, Украины и ООН сделка предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://1prime.ru/News/20220816/837795147.html
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