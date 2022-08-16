АНКАРА, 16 авг — ПРАЙМ. Пять судов с украинской сельхозпродукцией вышли из портов и направляются в Стамбул в рамках "продуктовой сделки", сообщило минобороны Турции. Минобороны: 450 тысяч тонн продовольствия уже вывезли с Украины морем

"Из украинских портов с грузом кукурузы и пшеницы вышли пять судов, два — из Южного и три из Черноморска. Кроме того, сегодня Совместный координационный центр проинспектирует четыре суда, которые отправятся в украинские порты", — заявили в ведомстве.

Многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна были подписаны в Стамбуле 22 июля. Заключенная представителями России, Турции, Украины и ООН сделка предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.