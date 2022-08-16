МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" уведомила депозитарий об автоматической конвертации глобальных депозитарных расписок (ГДР) в акции, следует из материалов компании. "Татнефть" конвертирует американские депозитарные расписки в акции

"НК "Роснефть" 15 августа 2022 года направило депозитарию, в котором открыт счет депо депозитарных программ (ООО КБ "Дж. П. Морган Банк Интернешнл"), уведомление о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями ГДР, права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества обыкновенных акций (автоматическая конвертация)… Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной обыкновенной именной акции… НК "Роснефть", — говорится в материалах компании.

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели.

Исключение может быть сделано для эмитентов, которые ранее получили право сохранить депозитарные программы, но у "Роснефти" такого разрешения не было.