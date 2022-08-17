МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российские ритейлеры объявили о старте продаж новых раскладных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, презентацию которых южнокорейская компания провела на прошлой неделе. Об этом сообщают "Известия". Эксперт рассказал о замене Samsung и Apple на российском рынке

Опрошенные изданием игроки рынка напомнили, что в марте Samsung прекратил поставки в Россию, поэтому официально их ввозить не будут. Но, несмотря на это, на сайтах "М. Видео" и "Эльдорадо" открылся предзаказ на новые модели: покупателей предлагают покупателям оставить свои контактные данные, обещая проинформировать о поступлении устройств.

"Смартфоны будут доступны нашим клиентам, как и всегда, после старта продаж на глобальном рынке. В нынешних непростых условиях мы делаем все возможное, чтобы россияне вместе с пользователями во всеми мире имели доступ к новым гаджетам", — заявили в "М. Видео".

Также о появлении новинок от Samsung объявил GalaxyStore (принадлежит Inventive Retail Group). Цены на Z Flip 4 здесь составят 119 990 рублей, на Z Fold 4 — 169 990 рублей.