МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Телефонные мошенники нанесли денежный ущерб 9% россиян за последний год, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом о значительном ущербе заявили 6% респондентов, а о незначительном — 3%. Эти цифры остались неизменными с 2021 года.

Больше половины респондентов (61%) заявили, что не пользуются приложениями для защиты от спам-звонков и нежелательных звонков. Из них 64% — мужчины, 59% — женщины. Еще по 2% мужчин и женщин рассказали, что у них нет смартфонов.

Пользуются приложениями для защиты от нежелательных звонков 35% опрошенных. Женщины делают это чаще мужчин: 37% против 32%.

Чаще других эти приложения используют люди от 18 до 24 лет — в 54% случаев. На втором месте — люди от 35 до 44 лет (в 46% случаев). Чуть реже ими пользуются люди от 25 до 34 лет — в 44% случаев. Из тех, кому от 35 до 59 лет, приложения для защиты от спам-звонков используют 35%. Из числа респондентов старше 60 лет — 17%.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 14 августа среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.