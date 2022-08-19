МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Вызванные санкциями проблемы поставок комплектующих к иностранному оборудованию на хлопчатобумажный комбинат "Шуйские ситцы", который на протяжении 17 лет шил постельное белье для IКЕА, удалось решить благодаря помощи дружественных стран, сообщила РИА Новости генеральный директор ХБК Анна Богаделина. IКЕА полностью выкупила всю заказанную ранее у "Шуйских ситцев" продукцию

"Оборудование, которое установлено сейчас на площадке "Шуйских ситцев", это в основном импортное оборудование. Есть, конечно же, и отечественное оборудование, но его не очень много. Конечно, проблемы поставки комплектующих и запчастей существуют, но есть и пути решения. За счет более длинной логистической цепочки, но это всё решаемо. Самое необходимое мы получаем через дружественные страны", — сказала Богаделина.

По ее словам, у предприятия также могла возникнуть сложная ситуация с перекисью водорода. "В мае-июне перекись, которую мы закупали в Финляндии, по известным причинам мы не смогли больше закупать. А мы привыкли работать на этом качестве, оно стабильно хорошее, и выгодная цена. С помощью нашего регионального правительства мы решили эту проблему. Нашли российское производство, договорились и попросили на этом высшем уровне увеличить мощности, учитывая нашу потребность. Сейчас мы уже закрываем этот вопрос", — уточнила генеральный директор.

Она отметила, что относительно других материалов, в том числе необходимой для производственного процесса химии, красителей, предприятие более пяти лет работает в парадигме импортозамещения и находится в постоянном поиске, расширении списка новых поставщиков и применении аналогов компонентам, которые раньше закупали в Европе. "То, что мы закупали в Турции, Китае, там в определенный момент отпечаток наложила проблема с фрахтом, но ничего, мы справились", — добавила Богаделина.

Хлопчатобумажный комбинат "Шуйские ситцы" ведет отсчет истории с 1820 года. Сегодня это предприятие полного цикла, начиная с переработки хлопка до выпуска готовых изделий. Ассортимент выпускаемой продукции включает десятки видов тканей, постельное белье и домашний текстиль – всего более 6,5 миллионов швейных изделий в год. Штат компании — 2000 человек.