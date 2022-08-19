МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Банки в РФ, вне зависимости от того, подпадают ли они под международные санкции или нет, находятся практически в равных условиях с точки зрения переводов за границу, и лишь у отдельных из них реально работают корреспондентские счета, что абсолютно не покрывают запросы финансового сектора, заявила руководитель службы внутреннего аудита "Абсолют банка", председатель комитета Ассоциации банков России по рискам Елена Букина. Центробанк сообщил, сколько средств перевели россияне в зарубежные банки

"Если раньше "санкционные банки – несанкционные банки" – это было достаточно большое различие, в самом начале, в феврале-марте, то сейчас мне хотелось бы сделать акцент на том, что все-таки санкционные или несанкционные банки — это практически уже равные условия с учетом того, что усиливается давление на экономический сектор Российской Федерации", — сказала она в ходе обсуждения доклада ЦБ "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях".

Она напомнила, что в результате международных санкций у банков отключают корреспондентские счета в иностранных банках. "Сейчас остались единицы, у которых работают корсчета. В основном они уже в неработающем порядке стоят, даже если банк не попал под санкции… Пятьдесят переводов в день абсолютно не покрывает запросы финансового сектора", — подчеркнула Букина. Центробанк заметил отток средств клиентов из банков во второй половине июля

Крупнейшие российские банки после начала военной операции на Украине подпали под блокирующие санкции западных стран, в результате чего их счета и активы были заморожены, а сами они потеряли возможность совершать валютные переводы за рубеж. При этом ряд кредитных организаций, которые не находятся под санкциями, начали приостанавливать валютные переводы.

Например, банк "Уралсиб" в августе приостановил переводы в евро, а "Тинькофф" и вовсе до октября заморозил переводы по SWIFT. Другие же банки, в частности, Райффайзенбанк, Газпромбанк и "Юникредит", ввели высокие комиссии за такие переводы. В Райффайзенбанке объясняли такую необходимость усилением контрольных мер международных банков-партнеров, что усложняет оформление таких платежей для банка и требует введения новых процедур.