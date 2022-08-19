МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Банки в РФ, вне зависимости от того, подпадают ли они под международные санкции или нет, находятся практически в равных условиях с точки зрения переводов за границу, и лишь у отдельных из них реально работают корреспондентские счета, что абсолютно не покрывают запросы финансового сектора, заявила руководитель службы внутреннего аудита "Абсолют банка", председатель комитета Ассоциации банков России по рискам Елена Букина.

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"Если раньше "санкционные банки – несанкционные банки" – это было достаточно большое различие, в самом начале, в феврале-марте, то сейчас мне хотелось бы сделать акцент на том, что все-таки санкционные или несанкционные банки — это практически уже равные условия с учетом того, что усиливается давление на экономический сектор Российской Федерации", — сказала она в ходе обсуждения доклада ЦБ "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях".

Она напомнила, что в результате международных санкций у банков отключают корреспондентские счета в иностранных банках. "Сейчас остались единицы, у которых работают корсчета. В основном они уже в неработающем порядке стоят, даже если банк не попал под санкции… Пятьдесят переводов в день абсолютно не покрывает запросы финансового сектора", — подчеркнула Букина.

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Крупнейшие российские банки после начала военной операции на Украине подпали под блокирующие санкции западных стран, в результате чего их счета и активы были заморожены, а сами они потеряли возможность совершать валютные переводы за рубеж. При этом ряд кредитных организаций, которые не находятся под санкциями, начали приостанавливать валютные переводы.

Например, банк "Уралсиб" в августе приостановил переводы в евро, а "Тинькофф" и вовсе до октября заморозил переводы по SWIFT. Другие же банки, в частности, Райффайзенбанк, Газпромбанк и "Юникредит", ввели высокие комиссии за такие переводы. В Райффайзенбанке объясняли такую необходимость усилением контрольных мер международных банков-партнеров, что усложняет оформление таких платежей для банка и требует введения новых процедур.