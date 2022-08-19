МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Индекс цен производителей промышленных товаров в Германии (PPI) в июле вырос в годовом выражении на рекордные 37,2%, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). В минфине Германии предрекли экономике страны мрачные перспективы

Отмечается, что по данным статбюро, это был самый высокий рост за всю историю наблюдений.

При этом аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста цен в годовом выражении лишь на 32%.

В месячном выражении цены выросли на 5,3%, в то время как аналитики прогнозировали, что показатель останется неизменным на уровне июня и составит 0,6%. При этом июльский подъем также стал максимальным за всю историю наблюдений.

В пресс-релизе отмечается, что основным драйвером роста индекса стало повышение цен на энергию — более чем в два раза (рост на 105%), в том числе подорожали природный газ (на 163,8%) и электричество (на 125,4%).