МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Экспорт из Германии в страны вне ЕС в июле упал на 7,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Федеральное бюро статистики страны. По мнению журналистов, ведомство тем самым обозначило слабый старт второй половины года в крупнейшей экономике Европы. Эксперт предрек немецкой экономике крах без "Северного потока — 2"

Падение наблюдается после роста в течение трех месяцев подряд.

Во 2-м квартале экономика Германии стагнировала, и министр финансов Кристиан Линднер заявил в этом месяце, что экономическая ситуация в стране ухудшается, а перспективы вызывают тревогу.

Согласно отдельным данным, опубликованным в пятницу, цены производителей росли в июле самыми быстрыми темпами в истории. Экономика оказалась в ловушке галопирующих цен и замедления роста ввиду конфликта на Украине.

США в июле оставались самым важным торговым партнером Германии. Экспорт товаров в США вырос на 14,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экспорт в Китай увеличился на 6,1%. Экспорт в Россию упал на 56,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Экономика Германии стала больше зависеть от Китая в первой половине 2022 года. При этом прямые инвестиции и торговый дефицит достигли новых максимумов, несмотря на политическое давление на Берлин с тем, чтобы он отходил от торговли с Китаем.