МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая в Шотландии морская ветряная электростанция (ВЭС) начала выработку электроэнергии, сообщила в пресс-релизе французская TotalEnergies. Евросоюз приближается к целевому уровню заполненности ПХГ

"TotalEnergies и ее партнер SSE Renewables объявили о первой произведенной энергии на морской ветряной электростанции Seagreen", — говорится в сообщении.

Отмечается, что первая из 114 турбин была введена в эксплуатацию ранним утром в понедельник. Полный запуск Seagreen ожидается в первой половине 2023 года.

Морская ветряная электростанция Seagreen расположена в лимане Северного моря, в 27 километрах от побережья округа Ангус в Шотландии. Является совместным проектом TotalEnergies и SSE Renewables с долями в 51% и 49% соответственно. Электростанция станет крупнейшей в Шотландии.

Французская TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.