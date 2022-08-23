МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Сбербанк продаст холдингу "Байтерек" дочерний банк в Казахстане, стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время, сообщила российская кредитная организация. Акции Сбербанка показали рост выше трех процентов

"Группа Сбербанк и казахстанский Национальный управляющий холдинг "Байтерек" подписали сделку купли-продажи всего пакета акций Сбера в Сбербанк Казахстан. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Сбербанк пояснил, что принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка.

Дочерний банк в Казахстане имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и на протяжении многих лет является одним из ключевых участников финансового рынка страны, подчеркнули в Сбербанке. Команда сотрудников казахстанского банка продолжит свою работу.

"Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами. Все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными. Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса", — указали в Сбербанке.

Сбербанк весной попал под блокирующие санкции западных стран, которые заморозили его активы и запретили своим резидентам совершать с банком операции. Также Сбербанк был отключен от международной системы SWIFT.