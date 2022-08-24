МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил премьер-министра Михаила Мишустина посетить регионы, где горят леса. Путин проводит совещание по ликвидации природных пожаров

"Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами. И я просил его эти территории тоже посетить", — сообщил Путин в ходе совещания по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.

Кроме того, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко вылетит в Рязань, а также посетит Нижний Новгород и Марий Эл из-за ситуации с природными пожарами.

"Что касается вашего поручения, Владимир Владимирович, конечно, мы с коллегами завтра же вылетим и в Рязань, и в Нижний Новгород, и в Марий Эл и все это отсмотрим. Дальше соберем предложения не только с точки зрения локальной ситуации здесь и сейчас по тушению <…>, но и в целом с системными предложениями", — сказал он на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.

Вице-премьер отметил, что такая работа будет полезна для систем мониторинга пожаротушения, реакции федеральных и региональных властей.

Григоренко возглавляет правительственную комиссию по ликвидации пожаров. Днем ранее комиссия провела первое заседание.