Путин сообщил, что попросил премьер-министра Мишустина посетить регионы, где горят леса
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил премьер-министра Михаила Мишустина посетить регионы, где горят леса.
"Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами. И я просил его эти территории тоже посетить", — сообщил Путин в ходе совещания по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.
Кроме того, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко вылетит в Рязань, а также посетит Нижний Новгород и Марий Эл из-за ситуации с природными пожарами.
"Что касается вашего поручения, Владимир Владимирович, конечно, мы с коллегами завтра же вылетим и в Рязань, и в Нижний Новгород, и в Марий Эл и все это отсмотрим. Дальше соберем предложения не только с точки зрения локальной ситуации здесь и сейчас по тушению <…>, но и в целом с системными предложениями", — сказал он на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.
Вице-премьер отметил, что такая работа будет полезна для систем мониторинга пожаротушения, реакции федеральных и региональных властей.
Григоренко возглавляет правительственную комиссию по ликвидации пожаров. Днем ранее комиссия провела первое заседание.
https://1prime.ru/News/20220824/837874161.html