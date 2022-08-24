МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Банки в России в случае перевода на мошеннический счет, информация о котором была в базе Центрального банка, нужно обязать не просто вернуть деньги жертве афериста, их нужно как минимум штрафовать, а то вовсе лишать лицензии, такое мнение РИА Новости высказала директор фонда "За права заёмщиков", руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. В Центробанке заявили, что мошенники могут вернуться к теме коронавируса

Ранее глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил в интервью РИА Новости, что регулятор предлагает обязать кредитные организации, которые перевели деньги клиента на счет в "мошеннической" базе ЦБ, в течение 30 дней возвращать пострадавшему средства в полном объёме, а если они ушли за рубеж, то вернуть их нужно в течение двух месяцев.

"На наш взгляд, инициатива регулятора слишком уж мягкая. И вопрос не в сроках возврата. Если банк переводит деньги на счета, которые фигурируют в "чёрных списках" регулятора, то это уже финансирование преступлений. Здесь мало просто возврата средств пострадавшей стороне… Он должен минимум ко всему заплатить огромный штраф за каждую такую операцию в пользу государства, а то и потерять лицензию", — заявила Лазарева.

Она добавила, что возврат клиенту переведённых на подозрительный счёт условных 2 миллионов рублей – это для банка капля в море, а вот риск потери лицензии – это уже весомый стимул, чтобы серьёзнее относиться к своей главной обязанности – беречь деньги и соблюдать закон. Банк России инициировал блокировку тысяч сайтов мошенников в 2022 году

Уже сейчас на законодательном уровне кредиторы обязаны приостанавливать подозрительные операции, защищая тем самым, в том числе, и жертв мошенников от ограбления, пояснила эксперт. "Но норма эта, как показывает практика, не всегда работает, и люди несут потери. Уже созданы "чёрные списки", есть нормативная база, существуют все необходимые инструменты, но банки почему-то ими не пользуются, а люди продолжают страдать", — отметила Лазарева.

Она напомнила, что люди теряют не только свои средства, но "залазят в долги", поскольку мошенникам все чаще удаётся вынудить жертву оформить дорогой и крупный кредит и перевести эти деньги на счета третьих лиц. В прошлом году кибермошенники похитили у клиентов банков 13,6 миллиарда рублей — на 33,8% больше, чем в 2020 году. А в первом квартале текущего года объем хищений составил 3,3 миллиарда рублей (на 14% больше, чем годом ранее).