МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. IKEA продолжает оставаться членом Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и не уведомляла о своих планах по выходу из нее, сообщил РИА Новости президент АКОРТ Игорь Караваев. Сеть IKEA ликвидирует российскую "дочку"

"В АКОРТ входит Ingka Group – холдинговая компания IKEA, на данный момент она остается членом ассоциации и не уведомляла о своих планах выйти из нее. В нашей работе с этой компанией ничего не изменилось, работаем как обычно", — сказал он.

Караваев также отметил, что "Леруа Мерлен", "Ашан" и другие международные ритейлеры продолжают свою деятельность на российском рынке.

"Действующими членами ассоциации и активными участниками рынка остаются международные ритейлеры Auchan, Metro Cash & Carry, Globus. Мы ведем ежедневную совместную работу с этими компаниями, знаем, что они заинтересованы в сохранении и развитии бизнеса на российском рынке. О планах по смене операционной модели этих ритейлеров нам ничего не известно. "Леруа Мерлен" также продолжает работу в России, в том числе в составе АКОРТ", — добавил президент ассоциации.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.