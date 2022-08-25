МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Китай сосредоточит внимание на создании рабочих мест и будет проводить соответствующую этой цели бюджетную и денежно-кредитную политику. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на замглавы Министерства людских ресурсов и социального обеспечения Ли Чжун. Послы отметили рост поставок угля из России в Китай

Китайская экономика с трудом восстанавливается от воздействия пандемии, и уровень безработицы среди молодежи в июле достиг рекордного максимума 19,9%. В то же время уровень безработицы в целом снизился, но остался высоким, составив 5,4%. Выплаты пособий по безработице в июне достигли исторического максимума.

По словам Ли, в течение длительного времени ситуация с занятостью в Китае оставалась стабильной, но рынок труда постоянно испытывал давление.

"Структурные противоречия стали более явными на фоне усиления неопределенностей, — сказал Ли. — В деле создания рабочих мест предстоит решать большие проблемы".

Весной экономика Китая пострадала от продолжительных локдаунов, которые вызвали перебои в работе промышленных предприятий и цепей поставок, что затруднило создание рабочих мест в малых компаниях. По данным государственных СМИ, на частный сектор в Китае приходится треть рабочих мест, причем на его долю приходится 90% новых рабочих мест в городах. Китай выступил против торговых переговоров между США и Тайванем

"На фоне спорадических вспышек COVID-19 с начала этого года в некоторых регионах спрос на трудовые ресурсы сократился, а некоторые программы найма были отменены или отсрочены, — сказал представитель министерства Чзан Ин. — Некоторые молодые соискатели столкнулись с новыми проблемами".

На следующем этапе Китай сосредоточит усилия на поддержки занятости молодежи и приезжающих из сельской местности работников.

В среду, после очередного заседания Госсовета, государственные СМИ сообщили, что для стимулирования экономики Пекин начнет 19 новых программ, в рамках которых, в частности, будет увеличена на 300 млрд юаней квота на выпуск долга регионами.

Власти примут "своевременные и решительные меры для поддержания разумного масштаба финансирования и рационального использования инструментов бюджетной и денежно-кредитной политики с целью укрепления базы восстановления экономики", — сказано в заявлении Госсовета.