Верховный суд подтвердил законность пересмотра трех исков "Синема Парка" к "Трасту"
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Верховный суд России согласился с окружным судом, отправившим на новое рассмотрение три дела по искам подконтрольной бизнесмену Александру Мамуту компании "Синема Парк", требующей принудительно смягчить условия кредитов банка "Траст", ее задолженность по которым в 2021 году превышала 19 миллиардов рублей.
Как следует из опубликованных определений суда, судья ВС РФ Юрий Иваненко отклонил все три кассационные жалобы "Синема Парк"на постановление суда округа. Киносеть просила оставить в силе вынесенные в ее пользу судебные акты двух первых инстанций. Но судья Иваненко не нашел у окружного суда ошибок "существенного и непреодолимого характера" и не стал передавать дела в Судебную коллегию по экономическим спорам. Они будут рассмотрены заново в первой инстанции.
Необходимость изменить условия обслуживания и возврата полученных в 2017 году кредитов в свою пользу заемщик объяснял тем, что в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса не смог получить доходы, на которые рассчитывал. Во многих регионах кинотеатры были закрыты с марта по август-сентябрь 2020 года, а затем действовали ограничения по заполняемости залов, отмечали истцы.
Суды двух инстанций во всех делах полностью удовлетворили исковые требования. Они освободили киносеть от выплаты процентов за период простоя кинотеатров — с марта по август 2020 года, уменьшили с августа 2020 года процентную ставку с 7,5% до 1% и отодвинули срок возврата кредита с конца 2022-го на конец 2027 года.
Как объяснил суд в одном из решений, поскольку "Траст" — банк государственный, то справедливо требовать от него таких же мер поддержки организаций из наиболее пострадавших от ковидных ограничений отраслей, какие государство оказывает через иные институты. Суд, в частности, сослался на госпрограмму льготного кредитования бизнеса по ставке не более 2% годовых с последующим списанием долга и процентов.
Арбитражный суд Московского округа в мае отправил все три дела на новое рассмотрение в первую инстанцию. Он указал, что суды бремя наступления негативных последствий снижения выручки заемщика как в период действия ограничительных мер, так и по их окончании, отнесли только на кредитора. При новом рассмотрении суд округа поручил исследовать вопрос соразмерности периода действий ограничений и заявленного истцом периода преодоления последствий.
Сеть "Синема Парк" входит в объединенную киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино", у которой 77 кинотеатров с 644 залами в 30 городах. Это практически каждый 7-й кинозал в России, отмечается на сайте киносети.
https://1prime.ru/News/20220825/837886518.html