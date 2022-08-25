МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Верховный суд России согласился с окружным судом, отправившим на новое рассмотрение три дела по искам подконтрольной бизнесмену Александру Мамуту компании "Синема Парк", требующей принудительно смягчить условия кредитов банка "Траст", ее задолженность по которым в 2021 году превышала 19 миллиардов рублей. Суд заочно арестовал немецкого бизнесмена по делу BelkaCar

Как следует из опубликованных определений суда, судья ВС РФ Юрий Иваненко отклонил все три кассационные жалобы "Синема Парк"на постановление суда округа. Киносеть просила оставить в силе вынесенные в ее пользу судебные акты двух первых инстанций. Но судья Иваненко не нашел у окружного суда ошибок "существенного и непреодолимого характера" и не стал передавать дела в Судебную коллегию по экономическим спорам. Они будут рассмотрены заново в первой инстанции.

Необходимость изменить условия обслуживания и возврата полученных в 2017 году кредитов в свою пользу заемщик объяснял тем, что в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса не смог получить доходы, на которые рассчитывал. Во многих регионах кинотеатры были закрыты с марта по август-сентябрь 2020 года, а затем действовали ограничения по заполняемости залов, отмечали истцы.

Суды двух инстанций во всех делах полностью удовлетворили исковые требования. Они освободили киносеть от выплаты процентов за период простоя кинотеатров — с марта по август 2020 года, уменьшили с августа 2020 года процентную ставку с 7,5% до 1% и отодвинули срок возврата кредита с конца 2022-го на конец 2027 года. Суд не стал запрещать действия по продаже брендов Google Play и G Pay

Как объяснил суд в одном из решений, поскольку "Траст" — банк государственный, то справедливо требовать от него таких же мер поддержки организаций из наиболее пострадавших от ковидных ограничений отраслей, какие государство оказывает через иные институты. Суд, в частности, сослался на госпрограмму льготного кредитования бизнеса по ставке не более 2% годовых с последующим списанием долга и процентов.

Арбитражный суд Московского округа в мае отправил все три дела на новое рассмотрение в первую инстанцию. Он указал, что суды бремя наступления негативных последствий снижения выручки заемщика как в период действия ограничительных мер, так и по их окончании, отнесли только на кредитора. При новом рассмотрении суд округа поручил исследовать вопрос соразмерности периода действий ограничений и заявленного истцом периода преодоления последствий.

Сеть "Синема Парк" входит в объединенную киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино", у которой 77 кинотеатров с 644 залами в 30 городах. Это практически каждый 7-й кинозал в России, отмечается на сайте киносети.