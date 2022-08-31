Швеция выделит средства на поддержку населения из-за цен на электричество
Швеция выделит еще 2,8 миллиарда долларов на поддержку населения из-за дороговизны электричества
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Власти Швеции выделят дополнительные 30 миллиардов шведских крон (2,8 миллиарда долларов) на поддержку домохозяйств на фоне высоких цен на электроэнергию, сообщил телеканал SVT.
В середине августа правительство Швеции уже объявляло о планах выделить не менее 30 миллиардов шведских крон на эти цели.
"Речь идет о дополнительных 30 миллиардах крон", — говорится в сообщении телеканала.
Ранее лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон заявил, что цены на электроэнергию на начало августа в Швеции были в среднем в пять раз выше показателей 2020 года, у правительства, по его мнению, возникают трудности с планированием цен на электричество.
В конце июля главный стратег оператора шведских электросетей Svenska kraftnät Никлас Дамсгард заявил, что Швеция этой зимой, возможно, столкнется с отключениями электроэнергии.
https://1prime.ru/News/20220831/837952421.html
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