МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Иран направил конструктивный ответ на предложения США по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и возрождению ядерной сделки, сообщил представитель МИД республики Насер Канаани.

"Текст, который был отправлен (Ираном), имеет конструктивный подход и сосредоточен на завершении переговоров", — цитирует агентство Рейтер слова Канаани в иранских СМИ.

Иран 15 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.