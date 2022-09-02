МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Народный банк Китая (ЦБ) продолжил ослаблять курс национальной валюты на фоне новых крупных вспышек коронавируса в двух мегаполисах —Чэнду и Шэньчжэне, в пятницу курс юаня к доллару составил 6,8917, что стало минимальным показателем с конца августа 2020 года, следует из заявления на сайте ЦБ.

Средний обменный курс юаня к доллару в понедельник упал на 96 базисных пунктов, при том что днем ранее курс показал небольшой рост. Курс в пятницу стал самым низким с 27 августа 2020 года, когда он остановился на отметке в 6,8903.

ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты с конца апреля на фоне многочисленных вспышек коронавирусной инфекции, в частности локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике. Так, 26 апреля курс юаня показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт. В мае на фоне улучшений эпидемиологической ситуации курс юаня начал расти, а с середины июня наблюдались его небольшие колебания в пределах не более 360 базисных пунктов.

Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.