МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor вышла из Харьягинского соглашения о разделе продукции (СРП) и таким образом завершила свой уход из России, сообщила компания. В Европе допустили утверждение лимита цен на российскую нефть в пятницу

Согласно информации в пресс-резиле, 25 мая текущего года Equinor объявила о выходе из четырех совместных предприятий с "Роснефтью" и подписании соглашения о выходе из Харьягинского СРП.

"Equinor теперь может подтвердить, что полный выход из Харьяги также завершен", — говорится в публикации.

Как отмечается, после выхода из данного СРП у компании не осталось проектов и активов в России.

Энергетическая группа Equinor была основана в 1972 году, крупнейшим держателем ее акций является Норвегия. Компания действует более чем в 30 странах по всему миру. До мая 2018 года она носила название Statoil.