МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Около пяти миллионов тонн украинской агропродукции экспортировано в августе, в сентября планируется не менее восьми миллионов тонн, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Запад мешает снижению цен на продовольствие, заявили в МИД

"Всего в августе силами портов, железной дороги и автотранспорта нам удалось экспортировать около пяти миллионов тонн агропродукции", — написал Кубраков в соцсетях, отметив, что это рекордный показатель с конца февраля, но его все еще недостаточно для удовлетворения потребностей экономики.

По его словам, Киев работает над увеличением объемов экспорта и рассчитывает в сентябре вывезти не менее восьми миллионов тонн агропродукции.

"Мы видим растущую заинтересованность судовладельцев к работе в рамках "зерновой инициативы". В частности, в августе в наши порты зашли под загрузку 67 судов и мы уже имеем десятки новых запросов на заход в порты. Международные рынки положительно реагируют на "зерновую инициативу" и стоимость продовольствия снижается", — добавил Кубраков.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.