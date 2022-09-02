МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Рубль ослаб по отношению к доллару и евро по итогам торгов пятницы при сохранении безыдейности, за неделю российская валюта также снизилась на 8 копеек к доллару, к евро — на 19 копеек, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) поднялся на 27 копеек — до 60,58 рубля, евро — на 94 копейки, до 60,84 рубля.

РУБЛЬ ПЕРЕШЕЛ К СНИЖЕНИЮ

Рубль на протяжении дневных торгов пятницы находился в консолидации по доллару и евро. В последний час торгов доллар и евро перешли к резкому наступлению и вышли из боковика. Евро ускорил темпы роста гораздо ощутимее, чем доллар и практически достиг 61 рубля после импульсного роста. Доллар также подскакивал, но отскочил от пика роста у 60,85 до 60,58 рубля.

"Пониженная торговая активность и низкая волатильность на валютном рынке, сопровождается проведением ключевых объемов в утреннюю сессию. Мы полагаем, что на рынке большая часть участников (экспортеры, импортеры) взяли паузу в торгах на фоне фактора начала месяца", — полагает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Он добавил, что пара доллар-рубль продолжает консолидироваться в диапазоне 59-61 рубль седьмой день подряд, на валютном рынке сохраняется безыдейность.

ПРОГНОЗЫ

"На данный момент мы не видим явных драйверов к направленной динамике пары доллар-рубль. Ожидаем, что на следующей неделе курс доллара продолжит консолидироваться в диапазоне 59-61 рубль", — прогнозирует Жильников.

Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций" полагает, что на следующей неделе курс доллара будет в районе 59-62 рублей.

"Если в ближайшее время не последует новостей об одобрении концепции нового бюджетного правила и начале тестовых покупок инвалюты, российская валюта продолжит демонстрировать относительную устойчивость на фоне сильного профицита счета текущих операций и высоких цен на нефть и газ", — поясняет он.