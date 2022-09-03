Аналитик Абдулов: электрификация воздушного транспорта наберет обороты в течение 10 лет
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Тренд на электрификацию транспорта распространится на воздушный транспорт в перспективе 10 лет, такое мнение РИА Новости выразил аналитик НТИ "Автонет" Игорь Абдулов.
"Безусловно, наиболее заметным образом идет электрификация на наземном транспорте. Однако в перспективе 10 лет данная тенденция наберет обороты и в сфере воздушного транспорта. Эксперты прогнозируют, что в ближайшей перспективе негабаритные электронные самолеты, такие как мультикоптеры – пассажирские летательные аппараты с несколькими несущими винтами, станут обычным явлением. В Европе и остальном мире также появляются проекты в сфере пассажирских самолетов на электротяге", — рассказал Абдулов.
Он отметил, что значительная часть существующих моделей малогабаритных дронов имеют двигатели, работающие от располагающейся на борту летательного аппарата аккумуляторной батареи. Как и для наземного транспорта, актуальным трендом здесь также является появление малогабаритных и легких БПЛА с силовыми модулями на водородных топливных элементах.
"Более медленное развитие процесса электрификации тяжелых воздушных судов объясняется и менее выраженной экологической повесткой: до сих пор на авиацию приходилась небольшая доля выбросов CO2 во всем мире. Вместе с тем в обозримой перспективе экологические инициативы регулирующих организаций (прежде всего, ICAO) будут способствовать электрификации воздушного транспорта", — отметил эксперт.
https://1prime.ru/News/20220903/837983926.html