МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Тренд на электрификацию транспорта распространится на воздушный транспорт в перспективе 10 лет, такое мнение РИА Новости выразил аналитик НТИ "Автонет" Игорь Абдулов. Аналитики подсчитали, сколько пассажиры тратят на городской транспорт

"Безусловно, наиболее заметным образом идет электрификация на наземном транспорте. Однако в перспективе 10 лет данная тенденция наберет обороты и в сфере воздушного транспорта. Эксперты прогнозируют, что в ближайшей перспективе негабаритные электронные самолеты, такие как мультикоптеры – пассажирские летательные аппараты с несколькими несущими винтами, станут обычным явлением. В Европе и остальном мире также появляются проекты в сфере пассажирских самолетов на электротяге", — рассказал Абдулов.

Он отметил, что значительная часть существующих моделей малогабаритных дронов имеют двигатели, работающие от располагающейся на борту летательного аппарата аккумуляторной батареи. Как и для наземного транспорта, актуальным трендом здесь также является появление малогабаритных и легких БПЛА с силовыми модулями на водородных топливных элементах.

"Более медленное развитие процесса электрификации тяжелых воздушных судов объясняется и менее выраженной экологической повесткой: до сих пор на авиацию приходилась небольшая доля выбросов CO2 во всем мире. Вместе с тем в обозримой перспективе экологические инициативы регулирующих организаций (прежде всего, ICAO) будут способствовать электрификации воздушного транспорта", — отметил эксперт.