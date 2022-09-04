МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивостока перевел свои подразделения на усиленный формат работы перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ). Путин встретится с модераторами ключевых сессий на ВЭФ

"Для качественного обслуживания гостей и участников ВЭФ… все структурные подразделения переведены на усиленный режим работы, выделены дополнительные смены персонала", — сообщила воздушная гавань.

Как отмечается, для большего удобства гости и участники форума теперь могут пройти аккредитацию и регистрацию непосредственно в аэропорту. Кроме того, там уже повесили указатели и навигационные знаки. Для повышения качества обслуживания организовали работу волонтеров.

VII Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДФУ) на острове Русском. Деловая программа мероприятия опубликована на сайте форума.