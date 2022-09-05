МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Промышленную ипотеку будут выдавать под 5% годовых на срок до 7 лет, для инновационных технологических компаний ставка будет еще ниже — 3%, при этом максимальная сумма таких кредитов составит 500 миллионов рублей, заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Правительство запускает промышленную ипотеку

"Кредиты на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой, будем выдавать на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Это базовый сценарий. При этом для инновационных технологических компаний ставка будет еще ниже: это 3%. Их реестр, согласно разработанным, абсолютно прозрачным критериям, формирует Минэкономразвития", — сказал он в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Опираясь на среднюю по стране стоимость промышленных площадей, мы предлагаем верхнюю планку льготного кредита установить в 500 миллионов рублей. Эта сумма вполне обеспечит приобретение до 10 тысяч квадратных метров производственной недвижимости. Примерно столько достаточно для размещения небольшого, среднего размера завода, либо это касается нескольких цехов крупного предприятия", — добавил Мантуров.

Вице-премьер — глава Минпромторга также отметил, что отбор участников планируется провести в следующем квартале. "Стартовые средства на реализацию механизма предусмотрены. Мы договорились с Минфином по мере разгона программы увеличивать финансирование", — добавил он.

Кроме того, Мантуров уверен, что спрос на новый механизм будет высоким. Благодаря нему предприятия смогут на год-два раньше выводить новую востребованную продукцию на рынок.