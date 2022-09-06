ВАШИНГТОН, 6 сен — ПРАЙМ. Министерство торговли США обнародовало план по выделению американской полупроводниковой промышленности 50 миллиардов долларов, как ожидается, это будет крупнейшей за последние десятилетия помощью правительства данной отрасли, сообщает газета New York Times. Эксперт оценил влияние альянса США по полупроводникам Chip 4 на Китай

"Министерство торговли во вторник обнародовало свой план по выделению 50 миллиардов долларов, направленный на развитие отечественной полупроводниковой промышленности и противодействие Китаю", — пишет издание.

Как отмечает издание, около 28 миллиардов пойдут на гранты и займы, чтобы помочь построить предприятия для производства, сборки и упаковки одних из самых передовых чипов в мире. Еще десять миллиардов долларов будут направлены на расширение производства технологий, используемых в автомобилестроении и коммуникационных технологиях. Кроме того, 11 миллиардов долларов пойдут на исследования и разработки, связанные с полупроводниковой промышленностью.

По данным газеты, министерство намерено начать сбор заявок на финансирование от компаний не позднее февраля 2023 года.

В августе президент США Джо Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.