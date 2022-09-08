НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен — ПРАЙМ. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман считает мудрым решением покупку нефти у России со скидкой. Посол Индонезии: идея потолка цен на нефть сработает при согласии России

"Сегодня мы с февраля-марта этого года находимся в ситуации, когда мировые цены выходили за доступные кому-либо рамки… И на этом этапе принято очень сильное политическое решение. Я уважаю премьера (Индии Нарендру Моди) за мужество… покупать (нефть) у России, потому что они готовы продать ее со скидкой…. Я отдаю должное государственной мудрости премьер-министра, который удостоверился в том, что в глобальном масштабе мы сохранили отношения со всеми странами, но все же сумели до сегодняшнего дня получать нефть… Так что санкции санкциями, но страны находят свой способ получить российское топливо, российский газ", — сказал она, выступая на саммите идей в Индии, организованном Американо-Индийским деловым советом.

Ситхараман отметила, что за последние несколько месяцев Индия показала, что смогла вывести инфляцию на приемлемый уровень.

Глава минфина также заявила, что создание рабочих мест и справедливое распределение доходов являются главными приоритетами правительства, обеспечивающими следование страны по пути роста. Премьер Индии заявил об интересе страны к укреплению партнерства с Россией

"Некоторые из приоритетов, конечно, обозначены красными буквами, некоторые могут и не быть. Красными буквами, конечно, будут рабочие места, справедливое распределение богатства и уверенность в том, что Индия движется по пути роста", — добавила Ситхараман.

Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай, и даже повысить доходы, хотя и продавая со скидкой меньшие объемы нефти. ЕС и США несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции.