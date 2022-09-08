МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Действующая королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-м году жизни, сообщает Букингемский дворец.

"Королева ушла из жизни мирно в замке Балморал в четверг днем", — говорится в сообщении.

Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1952 года в Вестминстерском аббатстве. Она является самым долго правящим монархом Британии.

Согласно порядку наследования британского престола, следующим главой Великобритании станет ее сын Чарльз, принц Уэльский. В этом году ему исполняется 74 года.