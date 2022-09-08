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Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет Карлом III
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Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет королем Карлом III, сообщает агентство Press Association. "Резиденция Чарльза подтвердила, что Чарльз будет известен как король Карл... ПРАЙМ, 08.09.2022
новости, король, принц чарльз, карл iii, великобритания
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет королем Карлом III, сообщает агентство Press Association.
"Резиденция Чарльза подтвердила, что Чарльз будет известен как король Карл III", — говорится в сообщении агентства в Twitter.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.