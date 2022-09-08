МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет королем Карлом III, сообщает агентство Press Association. Умерла королева Елизавета II

"Резиденция Чарльза подтвердила, что Чарльз будет известен как король Карл III", — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.