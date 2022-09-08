МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет королем Карлом III, сообщает агентство Press Association.

Королева Великобритании Елизавета Вторая

Умерла королева Елизавета II

"Резиденция Чарльза подтвердила, что Чарльз будет известен как король Карл III", — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.