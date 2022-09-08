Путин выразил соболезнования Карлу III в связи с кончиной Елизаветы II
Путин выразил соболезнования королю Британии Карлу III в связи с кончиной Елизаветы II
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
"С именем Её Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты", — говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале Кремля.
Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи и народу Великобритании.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет.
https://1prime.ru/News/20220908/838060987.html
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