МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет Карлом III

"С именем Её Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты", — говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи и народу Великобритании.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет.